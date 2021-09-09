За январь-август 2021 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1250,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления подоходного налога (41,5% или 519,1 млн рублей), налога на прибыль (14,9% или 185,8 млн рублей), налога на добавленную стоимость (6,7% или 83,6 млн рублей).

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений организаций государственного сектора экономики – 57,7%, что составляет 721,7 млн рублей. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 34,1% или 426,8 млн рублей.

В общем объеме поступлений удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей составил 4,9% (61,4 млн рублей), от физических лиц – 3,2% (40,2 млн рублей).