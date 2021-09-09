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ЭКОНОМИКА РБ


МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОСВОИЛ ВЫПУСК НОВОГО ФОРВАРДЕРА ДЛЯ УБОРКИ ЛЕСОСЕК


10:53 10.09.2021

Мозырский машиностроительный завод освоил выпуск нового форвардера – «БЕЛАРУС-SAMPO» МЛФ-100. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, новинка пополнила модельный ряд лесных машин, производимых в кооперации с финской компанией SAMPO ROSENLEW.

Грузоподъемность МЛФ-100 – 10 тонн, колесная формула – 8к8. Одно из преимуществ техники заключается в высокой маневренности, которая достигается за счет небольшого размера машины и идеального распределения веса между передней и задней осями, а также угла поворота в 45 градусов.

МЛФ-100 предназначена для уборки лесосеки после рубок и работает в паре с харвестерами МЛХ-46.
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