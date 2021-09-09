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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ НЕ ЗАЛАТИЛА БРЕСТСКАЯ ФИРМА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
10:40 10.09.2021
Более 3 млн рублей налогов не уплатило в бюджет брестское общество с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на оказании услуг кабельного телевидения и подключения к интернету. Этот факт выявило управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, созданная в 1998 году компания поначалу работала с соблюдением требований законодательства. Со временем расширялась ее клиентская база и увеличивалась доля на региональном рынке услуг проводной связи. Поскольку объем выручки возрастал (а значит, и сумма налоговых отчислений), учредители и фактические собственники компании решили пойти на дробление бизнеса в целях занижения налоговой базы. Они инициировали регистрацию еще трех фирм, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.
Искусственное распределение выручки между основной и новыми фирмами позволяло незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения. По предварительной оценке, за 2016-2021 годы бюджет недополучил более 3 млн рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 6 должностных лиц брестской фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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