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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТАЮЩАЯ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА КОТЕЛЬНАЯ ОТКРЫЛАСЬ В СЛУЦКЕ


09:57 10.09.2021

МИНСК, 10 сентября /ЭКОПРЕСС/. Работающая на местных видах топлива котельная № 3 КУПП «Слуцкое ЖКХ» открылась 9 сентября 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, строительство энергоисточника осуществлялось в рамках реализации госпрограммы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы. Суммарная тепловая мощность котельной составляет 14,0 МВт. Заказчиком выступило КУПП «Слуцкое ЖКХ».

Стоимость объекта строительства составила 12 686,36 тыс. рублей, из них 260,0 тыс. рублей республиканского бюджета было направлено на приобретение оборудования.

Используемое топливо на котельной фрезерный торф, доставка которого осуществляется с ОАО «Старобинский ТБЗ».

В здании котельной установлены четыре водогрейных котлоагрегата с механизированной подачей топлива: 3 котла КВ-Рм-4Т единичной мощностью 4,0 МВт и один котел КВ-Рм-2Т мощностью 2,0 МВт. Производитель котельного оборудования – НПП «Белкотломаш».

Ввод котельной позволил вывести из эксплуатации старую котельную, работавшую на природном газе, снизить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии за счет замещения около 3,6 млн. м3 в год импортируемого природного газа и обеспечить увеличение доли местных ТЭР в балансе котельно-печного топлива.
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