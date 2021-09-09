Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 107,2 тыс. многодетных семей на 214,7 тыс. детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, общая сумма выплат составила более 15 млн рублей.

Максимальный размер выплат на каждого школьника – 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в июле 2021 года (81,9 рубля). Конкретный размер устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей каждого региона.

Малообеспеченные семьи (в том числе многодетные), воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Такую помощь уже получили порядка 3,9 тыс. семей на 9,5 тыс. детей на сумму более 5 млн рублей.

За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тыс. работников на 122 тыс. детей на общую сумму 5,3 млн рублей.

Гуманитарная, благотворительная и иные виды помощи оказаны 7,8 тыс. семей из социально уязвимых категорий на 15,9 тыс. детей на сумму 412 тыс. рублей.

Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму 26 млн рублей.