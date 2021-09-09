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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ И ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


09:20 10.09.2021

Предприятия холдинга «Белорусская цементная компания» в первом полугодии 2021 года увеличили выпуск продукции и экспортные показатели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, Новополоцкжелезобетон выпустил и отгрузил 23 тыс. тонн строительных металлоконструкций, это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Молодечножелезобетон увеличил выпуск строительного раствора до 3256 куб. метров (темп роста – 187,6%).

Барановичский комбинат ЖБК произвел строительного раствора в 12,8 раз больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Рогачевжелезобетон нарастил производство и отгрузку товарного бетона – до 3226 куб. метров. Темп роста – 129,4%. А среднемесячная зарплата увеличилась на 9%.

ОАО «Кричевцементношифер» за первое полугодие отгрузило на экспорт на 19,6% больше продукции, чем за аналогичный период 2020 года.

Минский КСИ улучшил свои технико-экономические показатели. Темп роста объема промышленного производства составил 110%, темп роста экспорта в рублях – 126,7%, а среднемесячная зарплата выросла на 13,6%.
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