На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершены первые сделки по закупке пивоваренного ячменя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе двух торговых сессий 7 и 9 сентября один из крупнейших отечественных производителей солода приобрел 950 т данной продукции. Продавцами сырья выступили российские компании. Всего в последней торговой сессии участвовали 75 поставщиков. Ожидается, что совершенные сделки станут отправной точкой для регулярного использования биржевого механизма при осуществлении закупок этого востребованного в пивоваренной отрасли сырья.

«Несмотря на постоянное расширение собственной сырьевой базы и появление новых сортов отечественной селекции, белорусским производителям по-прежнему приходится закупать значительные объемы пивоваренного ячменя за рубежом. Причем от качества и стоимости сырья напрямую зависит конкурентоспособность готового продукта – солода. Биржевая площадка обеспечивает доступ к ведущим поставщикам ячменя из ближнего и дальнего зарубежья, а высокий уровень конкуренции в ходе торгов позволяет заключать сделки на максимально выгодных условиях. Естественно, запуску нового товарного направления предшествовала серьезная подготовительная работа. Зато уже самая первая торговая сессия наглядно продемонстрировала эффективность биржевого механизма», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время интерес к участию в торгах пивоваренным ячменем проявляют как покупатели, так и продавцы. Для первых это возможность сэкономить на закупке, а для вторых – выйти на крупных заказчиков. Об этом свидетельствует и количество заявок на покупку и продажу, размещаемых в торговой системе БУТБ.

В целом за 8 месяцев 2021 г. на БУТБ совершено более 8 тыс. сделок с сельхозпродукцией на общую сумму 926 млн BYN. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок выросло на 80%, а их сумма – на 54%.