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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В АВГУСТЕ УПАЛ, НЕСМОТРЯ НА СТУДЕНТОВ
17:56 09.09.2021
Сезон повышенного спроса на аренду квартир в столице в преддверии нового учебного года в августе обычно достигает своего пика, однако в 2021 году этого не произошло.
По данным Realt.by, число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» в августе оказалось на 9% ниже, чем в июле. С учетом опыта прошлых лет можно говорить, что в последующие месяцы интерес к аренде квартир продолжит снижаться вплоть до новогодних праздников.
В то же время свободными для заселения в течение месяца суммарно были 11,2 тысячи квартир, что на 4% больше, чем за весь июль. Особенно по сравнению с прошлым месяцем увеличилось число «трешек» — на 6%. Количество объявлений об аренде 1- и 2-комнатных квартир выросло только на 3% в обоих случаях.
На фоне слегка повышенного спроса большинство арендодателей увеличили цены, однако не так существенно, как в прошлые годы. По сути, ставки аренды на квартиры в Минске с начала года менялись несущественно: от месяца к месяцу рост либо снижение не превышало 1%.
На конец августа средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $275 (рост на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $337 (рост на 0.3%); 3-комнатные квартиры — $423 (снижение на 0%).
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла на 0,02 процентного пункта. Одновременно с этим у ряда банков появились предложения по вкладам в валюте со ставкой 4% годовых и выше.
Таким образом, сдача квартир в аренду превышает максимальный доход от валютных депозитов в 1,3 раза.
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