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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ СТАРТАП ПРИВЛЕК $50 МЛН
17:08 09.09.2021
Белорусский стартап Flo привлек $50 млн.
Как сообщает портал dev.by, оценка компании достигла $800 млн.
Лид-инвесторами раунда выступили два европейских венчурных фонда: британский Target Global, в его инвестпортфеле стартапы Lyft, Bird, Delivery Hero; шведский фонд VNV Global, ранее инвестировал в провайдера телемедицины Babylon Health и райдшеринговые компании Blablacar и Gett.
Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие приложения и расширение глобальной команды. Они помогут «продолжить привлекать высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру, расширяя свое географическое присутствие», а также «помогут сделать Flo ещё более персонализированным и предоставлять пользователям детальную аналитику менструального цикла и паттернов симптомов», отмечают в компании.
За последние два года команда выросла вдвое. Планируется, что к концу 2021 во Flo по всему миру будет работать 400 человек, из них более половины — в европейских офисах компании.
В настоящий момент компания представлена головным офисом в Лондоне (50 сотрудников, включая менеджмент + 30 планируется набрать до конца года), а также офисами в Литве, Нидерландах, Беларуси и США.
На данный момент Flo скачали более 200 миллионов пользователей по всему миру.
Бизнес-модель Flo исключительно подписочная. За год количество платных подписчиков выросло в 4 раза и к августу 2021 года достигло 1,5 млн человек.
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