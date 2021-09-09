Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 сентября 2021 года выросло до 497,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 497 тыс. 420 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 488 тыс. 341 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1607 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1842 человека, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено выполнено 21 тыс. 588 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 965 тыс. 237 тестов.

Более 1 732 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 445 000 человек прошли полный курс вакцинации.