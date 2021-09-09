На сегодня готовность второго блока Белорусской АЭС составляет 87%. Об этом сегодня сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время посещения строительной площадки энергоблока № 2 БелАЭС.

«Мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов, - отметил Алексей Лихачев, подводя итоги визита. – В ближайшее время завершается процесс «горячей» обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», намеченного в текущем году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации, глава Госкорпорации ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ — «горячей» обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с участием заказчика (РУП «Белорусская АЭС») и генерального подрядчика, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта сооружения второго энергоблока Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.