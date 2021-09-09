ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА СЕГОДНЯ ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО БЛОКА БЕЛАЭС СОСТАВЛЯЕТ 87% - ГЛАВА РОСАТОМА


15:38 09.09.2021

На сегодня готовность второго блока Белорусской АЭС составляет 87%. Об этом сегодня сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время посещения строительной площадки энергоблока № 2 БелАЭС.

«Мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов, - отметил Алексей Лихачев, подводя итоги визита. – В ближайшее время завершается процесс «горячей» обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», намеченного в текущем году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации, глава Госкорпорации ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ — «горячей» обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с участием заказчика (РУП «Белорусская АЭС») и генерального подрядчика, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта сооружения второго энергоблока Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
валюта курс
EUR 2.9820
USD 2.5194
RUB 3.4304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9688 -0.0132
USD 2.5104 -0.009
RUB 3.4364 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9700
USD 2.5070 2.5100
RUB 3.4280 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/EUR 1.1810 1.1840
USD/RUB 73.0000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте