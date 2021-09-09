Барановичская межрайонная прокуратура по итогам проверки соблюдения законодательства о сохранности поголовья КРС возбудила уголовное дело о служебном подлоге в отношении 58-летнего главного ветеринарного врача и 55-летнего бригадира производственной фермы в животноводстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, после завершения следователем предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания установлено, что ветврач и бригадир с февраля по апрель 2020 года скрыли падеж 17 голов молодняка КРС за март-апрель этого же года. При этом внесли в официальные документы недостоверные сведения и записи о якобы произведенном убое животных и реализации мяса работникам молочно-товарной фермы. Мотив – стремление избежать привлечения к материальной ответственности за допущенный непроизводительный падеж КРС и желание приукрасить действительное положение дел.

В соответствии с предложением государственного обвинителя суд Барановичского района и г.Барановичи признал обвиняемых виновными. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с ежемесячным удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее одной базовой величины.

Приговор вступил в законную силу.

Барановичская межрайонная прокуратура по результатам проверки внесла акты надзора в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома, а также в адрес конкретного сельхозпредприятия – 8 человек привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.