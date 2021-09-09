10 сентября, накануне Дня рождения Минска, во всех нотариальных конторах и бюро столичного нотариального округа можно получить бесплатные консультации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, на протяжении рабочего дня каждый желающий имеет возможность задать нотариусам вопросы о порядке оформления наследственных прав, составления завещаний, особенностях, связанных с заключением брачного договора или отчуждением имущества и др.

Консультации могут получить как физические лица, так и представители юридических лиц.

Адреса нотариальных контор и бюро, а также номера телефонов, по которым можно получить справочную информацию, находятся здесь.