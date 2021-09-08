Комитетом госконтроля выявлен факт несоблюдения зарубежной компанией условий договора по поставке учреждению здравоохранения Минска новой запчасти к магнитно-резонансному томографу стоимостью около 88 тыс. евро.

5как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, серийные номера на упаковке и на дорогостоящей запчасти не совпадали. Как выяснилось, ранее запчасть эксплуатировалась в европейских клиниках и потом была восстановлена.

После вмешательства госконтролеров столичное учреждение здравоохранения отказало зарубежному поставщику в приемке и монтаже бэушной запчасти к томографу.

Материалы по данному факту переданы в Департамент финансовых расследований для дачи правовой оценки.

Следует отметить, что белорусские учреждения здравоохранения иногда закупают бывшие в употреблении запчасти, стоимость которых незначительно ниже, чем у новых, но срок эксплуатации во много раз короче.

По результатам изучения ситуации Комитетом госконтроля будет предложено выработать общие подходы и требования к закупке запчастей для медицинского оборудования.