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ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ #GBC (ГОСУДАРСТВО. БИЗНЕС. ГРАЖДАНЕ) ПРОЙДЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
12:19 09.09.2021
После успешного проведения в столице первого Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) принято решение об организации такого мероприятия в каждом регионе Беларуси.
«#GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) – это уникальная экспертная площадка для демонстрации достижений в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности, обмена опытом, обсуждения вопросов о современных тенденциях развития белорусских компаний и предприятий, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость», – считают организаторы Форума.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, график проведения форума в регионах в 2021 году следующий: 16 сентября – Гомель; 14 октября – Брест; 4 ноября – Гродно; 25 ноября – Витебск; 16 декабря – Могилев.
Организаторы мероприятия – Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, СООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud), облисполкомы.
#GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) ставит перед участниками следующие вопросы:
Как перейти на более высокий уровень электронного взаимодействия государства и общества, основываясь на современном уровне развития информационных технологий?
Как повысить эффективность госуправления и снизить издержки социальных коммуникаций для каждого члена общества благодаря высоким технологиям?
Как сделать процессы взаимодействия граждан, бизнеса, различных ветвей власти и чиновников предельно прозрачными, быстрыми и удобными, чтобы сэкономить время?
Как добиться успеха в формировании толерантной среды для осуществления цифровой трансформации и расширении масштабов IT грамотности общества?
Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса и др.
Спикеры мероприятия расскажут в том числе о: достижениях и вызовах в развитии электронного правительства в Беларуси; законе о защите персональных данных; сервисах умного города в регионах; защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных.
Форум пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.
По словам организаторов, дискуссии Форума содействуют выработке стратегических решений и программ, направленных на развитие цифрового будущего регионов Беларуси.
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