После успешного проведения в столице первого Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) принято решение об организации такого мероприятия в каждом регионе Беларуси.

«#GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) – это уникальная экспертная площадка для демонстрации достижений в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности, обмена опытом, обсуждения вопросов о современных тенденциях развития белорусских компаний и предприятий, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость», – считают организаторы Форума.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, график проведения форума в регионах в 2021 году следующий: 16 сентября – Гомель; 14 октября – Брест; 4 ноября – Гродно; 25 ноября – Витебск; 16 декабря – Могилев.

Организаторы мероприятия – Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, СООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud), облисполкомы.

#GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) ставит перед участниками следующие вопросы:

Как перейти на более высокий уровень электронного взаимодействия государства и общества, основываясь на современном уровне развития информационных технологий?

Как повысить эффективность госуправления и снизить издержки социальных коммуникаций для каждого члена общества благодаря высоким технологиям?

Как сделать процессы взаимодействия граждан, бизнеса, различных ветвей власти и чиновников предельно прозрачными, быстрыми и удобными, чтобы сэкономить время?

Как добиться успеха в формировании толерантной среды для осуществления цифровой трансформации и расширении масштабов IT грамотности общества?

Планируется, что в форуме примут участие госорганы и организации, банки, IT-компании и производители оборудования, представители малого и среднего бизнеса и др.

Спикеры мероприятия расскажут в том числе о: достижениях и вызовах в развитии электронного правительства в Беларуси; законе о защите персональных данных; сервисах умного города в регионах; защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных.

Форум пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

По словам организаторов, дискуссии Форума содействуют выработке стратегических решений и программ, направленных на развитие цифрового будущего регионов Беларуси.