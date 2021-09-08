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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ТЭЦ-3 ЗАВЕРШАЕТ РЯД РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
11:32 09.09.2021
Филиал «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» завершает ряд работ по подготовке основного оборудования к отопительному периоду 2021-2022 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», на сегодня здесь полностью готово к сезону мазутное хозяйство, завершен ремонт турбины ст.№5, на завершающей стадии капитальный ремонт водогрейного котла ст.№7 и энергетического котла ст.№9. Проведен текущий ремонт градирни ст.№ 4 и газорегуляторного пункта (ГРП). Завершены ремонты коллекторных сетевой воды.
В настоящее время так же продолжается текущий ремонт турбины с генератором ст.№8 и градирни ст.№3. К завершению подходит ремонт дымовой трубы ст. № 4.
С 24 сентября запланировано проведение С3-инспекции газовой турбины и генератора ст.№1.
После выполнения всего объема ремонтных работ филиал «Минская ТЭЦ-3» будет полностью готов к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022.
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