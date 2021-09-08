В январе-августе 2021 г. в Витебской области 18 человек из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, эта услуга предусмотрена в целях получения безработными профессиональных знаний, умений и навыков практической работы в соответствии с полученной профессией (специальностью), повышения конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей трудоустройства.

Трудоустроенные в рамках услуги граждане приобретали опыт по различным профессиям (специальностям): юрист, техник-программист, мастер по маникюру, педикюру, продавец, швея, вальщик леса.

Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.