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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 18 БЕЗРАБОТНЫХ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
10:57 09.09.2021
В январе-августе 2021 г. в Витебской области 18 человек из числа безработных получили возможность приобрести опыт практической работы. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, эта услуга предусмотрена в целях получения безработными профессиональных знаний, умений и навыков практической работы в соответствии с полученной профессией (специальностью), повышения конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей трудоустройства.
Трудоустроенные в рамках услуги граждане приобретали опыт по различным профессиям (специальностям): юрист, техник-программист, мастер по маникюру, педикюру, продавец, швея, вальщик леса.
Нанимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы, службой занятости частично компенсируются затраты на оплату их труда.
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