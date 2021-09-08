ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 11 СЕНТЯБРЯ В ИЗМЕНИТСЯ


10:43 09.09.2021

В День города Минска, 11 сентября 2021 года, изменится график движения поездов метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня с изменением интервала движения поездов до 5 минут с 06:00 до 24:00. Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров.

Станции Минского метрополитена будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40. На станции метро «Немига» в период с 20:00 11 сентября и до 00:40 12 сентября 2021 года будут работать все кассы.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города Минска, Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.

Напомним, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-брелоков, смарт-колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
валюта курс
EUR 2.9820
USD 2.5194
RUB 3.4304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9820 -0.0074
USD 2.5194 +0.0015
RUB 3.4304 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9720
USD 2.5080 2.5160
RUB 3.4230 3.4370
подробнее

Конвертация в банках
на 09.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 86.4000 86.8000
USD/EUR 1.1790 1.1840
USD/RUB 73.1000 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте