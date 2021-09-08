В День города Минска, 11 сентября 2021 года, изменится график движения поездов метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня с изменением интервала движения поездов до 5 минут с 06:00 до 24:00. Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров.

Станции Минского метрополитена будут открыты для пассажиров с 5:30 до 00:40. На станции метро «Немига» в период с 20:00 11 сентября и до 00:40 12 сентября 2021 года будут работать все кассы.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города Минска, Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.

Напомним, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-брелоков, смарт-колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.