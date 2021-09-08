На Речицком месторождении успешно выполнены нестандартные для постсоветских стран работы по освоению нефтяных залежей, которые еще вчера казались недоступными и бесперспективными.

Как пишет портал neft.by, речь идет о межсолевой залежи I-III пачек Речицкого месторождения.

В 2021 г. в «Белоруснефти» приступили к ее полноценному разбуриванию, добыче нефти, которая содержится в сверхплотных низкопроницаемых породах сланцевого типа. Здесь построили горизонтальные скважины № 41602g и № 418g, которые дали 60 и 150 т нефти в сутки соответственно.

Но предшествовал такому результату трехлетний период подготовки, которую провели специалисты «Белоруснефти». Это обширный комплекс камеральных работ, изучение керна, передовые геофизические исследования скважин, микросейсмический мониторинг при проведении многостадийного гидроразрыва пласта, да и сам МГРП – комплекс исследований, который проводят прежде, чем заложить и освоить скважину, стал для постсоветских нефтяных регионов передовым. Уникальными были и работы по освоению скважины № 418g. Здесь провели высокорасходный многостадийный гидроразрыв пласта по технологии Рlug&Рerf.

Результат позволяет формировать буровую программу на ближайшее время. За два года на межсолевой залежи I-III пачек Речицкого месторождения планируется построить 25 скважин, причем длинна горизонтального участка у 4-х из них составит более 2 км.

Также анализируются перспективы разработки нетрадиционных запасов на Давыдовском, Мармовичском месторождениях, Савичско-Бобровичском участке. Успех белорусских нефтяников в разработке нетрадиционных коллекторов специалисты считают довольно важным для страны, учитывая, что более половины нефтяных запасов в Беларуси – трудноизвлекаемые.