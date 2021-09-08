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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ЗАГОТОВКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
10:15 09.09.2021
В Беларуси стартовал сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», первые 4 тыс. т сладкого корнеплода уже отправились на ОАО "Скидельский сахарный комбинат". Уборка корнеплода ведется в двух районах - Гродненском и Берестовицком. Средняя сахаристость свеклы порядка 14,5%. Учитывая благоприятные погодно-климатические условия, специалисты ожидают, что урожай на Гродненщине будет не ниже уровня прошлого года. Предприятие полностью готово к переработке свеклы и его запуск состоится 10 сентября.
Всего в стране четыре сахарных завода, все они готовы к приему сырья. Мощность предприятий позволяет перерабатывать около 5 млн т сахарной свеклы за сезон. Суточная производительность заводов - более 39 тыс. т сырья.
Запуск ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" запланирован на 14 сентября, ОАО "Городейский сахарный комбинат" - на 15 сентября, ОАО "Жабинковский сахарный завод" начнет переработку сырья 21 сентября.
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