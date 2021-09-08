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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧИНАЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ


09:44 09.09.2021

В Минздраве с 14 сентября начнется тестовое испытание центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения. О том, как планируется провести испытание и что такое централизованная информационная система здравоохранения обсудили на встрече в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан и региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Клейтон Гамильтон.

«С 14 сентября у нас начинается тестовое испытание нашей платформы. Оно будет длиться до марта. Определены базовые учреждения, на которых будут отрабатываться все механизмы. Потом мы должны переходить к началу внедрения самой платформы», – сказала Елена Богдан.

Она заметила, что в этой связи важна подготовка к переходу на использование новой Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 11-го пересмотра (МКБ-11). «Потому что у нее совершенно иной принцип построения. Мы ожидаем от ВОЗ русскоязычную версию, чтобы внедрить ее в практическое здравоохранение и на ее основе строить наше цифровое здравоохранение», – отметила первый замминистра.

По словам Елены Богдан, «не менее важная задача – подготовка пациентов к работе с электронным здравоохранением. У каждого пациента будет свой личный кабинет и доступ к своим медицинским данным. Пациент тоже должен быть готов уметь работать в своем личном кабинете: записаться на прием, получить результаты анализов, уметь открыть заключения, выдаваемые после проведения консультаций специалистами».

На встрече Елены Богдан и Клейтона Гамильтона было отмечено, что Минздрав Беларуси идет путем создания Национальной системы электронного здравоохранения – центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения. Эта полномасштабная система затронет каждого гражданина страны, каждого врача и каждого управленца. Внедрение новых диагностических и лечебных методик, разработка новых лекарственных средств и накопление данных доказательной медицины повышают требования к современному врачу-специалисту. Важная составляющая ЦИС – система поддержки принятия клинических решений. Она направлена на минимизацию врачебных ошибок, оказание помощи в постановке диагноза и выборе адекватной тактики лечения и т.д.

По словам Елены Богдан, «в основу подходов к учету клинических данных о состоянии здоровья граждан, Беларусь выбрала МКБ-11, разработанную ВОЗ, которая станет основным централизованным справочником создаваемой системы электронного здравоохранения. С учетом ожидаемого ввода в эксплуатацию в 2023 году мы планируем стать одной из первых стран, которая в полной мере перейдет на использование МКБ-11».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, планируется, что во время своего визита в Беларусь региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ посетит Белорусский государственный медицинский университет 39-ю городскую клиническую поликлинику Минска, примет участие в работе мероприятий Исполкома СНГ.
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