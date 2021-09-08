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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS575 НА ВЫСТАВКЕ В ИНДИИ


09:31 09.09.2021

Делегация ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга приняла участие в выставке AGRI PROGRESS EXPO-2021, которая прошла 3-5 сентября 2021 года в индийском городе Мохали (штат Пенджаб).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке был представлен зерноуборочный комбайн GS575 производства ОАО «Гомсельмаш», получивший высокую оценку от представителей агропромышленного комплекса Индии.

«Участие в столь масштабном мероприятии придаст новый импульс развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере между Беларусью и Индией», - отметили в пресс-службе.
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