ЭКОНОМИКА РБ

ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS575 НА ВЫСТАВКЕ В ИНДИИ

09:31 09.09.2021 Делегация ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга приняла участие в выставке AGRI PROGRESS EXPO-2021, которая прошла 3-5 сентября 2021 года в индийском городе Мохали (штат Пенджаб). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке был представлен зерноуборочный комбайн GS575 производства ОАО «Гомсельмаш», получивший высокую оценку от представителей агропромышленного комплекса Индии. «Участие в столь масштабном мероприятии придаст новый импульс развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере между Беларусью и Индией», - отметили в пресс-службе.