|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS575 НА ВЫСТАВКЕ В ИНДИИ
09:31 09.09.2021
Делегация ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга приняла участие в выставке AGRI PROGRESS EXPO-2021, которая прошла 3-5 сентября 2021 года в индийском городе Мохали (штат Пенджаб).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке был представлен зерноуборочный комбайн GS575 производства ОАО «Гомсельмаш», получивший высокую оценку от представителей агропромышленного комплекса Индии.
«Участие в столь масштабном мероприятии придаст новый импульс развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере между Беларусью и Индией», - отметили в пресс-службе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
Курсы в банках
на 09.09.2021
Конвертация в банках
на 09.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте