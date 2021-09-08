Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» – в январе-июне 2021 года выпустил и отгрузил 23 тонны строительных металлоконструкций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще один филиал – «Молодечножелезобетон» – увеличил выпуск строительного раствора до 3256 куб. метров (темп роста по сравнению с I полугодием 2020 года – 187,6%).