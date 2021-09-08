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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОПОЛОЦКЖЕЛЕЗОБЕТОН В I ПОЛУГОДИИ НАРАСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЧТИ НА 20%
18:28 08.09.2021
Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» – в январе-июне 2021 года выпустил и отгрузил 23 тонны строительных металлоконструкций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Еще один филиал – «Молодечножелезобетон» – увеличил выпуск строительного раствора до 3256 куб. метров (темп роста по сравнению с I полугодием 2020 года – 187,6%).
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