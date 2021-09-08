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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА НАЧНЕТ ЛЕТАТЬ В АРАБСКИЙ ЭМИРАТ РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА


18:23 08.09.2021

МИНСК, 9 сентября /ЭКОПРЕСС/. Авиакомпания «Белавиа» 7 октября начнет выполнение регулярных рейсов из Минска в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам. Вылет из Минска запланирован на 4.55, прибытие в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма (RKT) – в 11.25. Обратные рейсы из эмирата будут осуществляться в 12.25 с прилетом в столицу Беларуси в 17.10. Время для всех аэропортов указано местное.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Стоимость начинается от 196 евро в одну сторону и 338 евро за полет туда-обратно (тариф LIGHT). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте компании.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Embraer 195-Е2, рассчитанном на перевозку 125 пассажиров: 9 мест в бизнес-классе и 116 места в эконом-классе. При увеличении спроса на билеты возможна замена самолета на более вместительный Boeing 737-800. Время полета составляет пять с половиной часов.

«В феврале текущего года мы начали выполнять регулярные рейсы в Дубай и достаточно быстро поняли, что это направление очень популярно среди белорусов. Авиакомпания ведет постоянную работу по развитию своей маршрутной сети и изучению спроса на авиаперевозки из Беларуси. Учитывая высокий спрос на перелеты в ОАЭ, мы решили предложить нашим пассажирам новое арабское направление – Рас-эль-Хайма. Эмират отличается более комфортным климатом, здесь много достопримечательностей, которые готовы удивить своей историей, и мест, где можно активно провести время. К тому же близость эмирата Рас-эль-Хайма к Дубаю позволит путешественникам составлять комбинированные маршруты с использованием рейсов Белавиа», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенный недалеко от Хаджарских гор. Наиболее популярными туристическими объектами являются Национальный музей в форте, торговый центр Manar Mall, парк Saqr, аквапарк Iceland Waterpark, гольф-клуб и авиационный клуб Jazirah.

Международный аэропорт Рас-эль-Хайма расположен в 18 километрах от города и курортной зоны. Дорога в аэропорт «Рас-эль-Хайма» занимает около 20 минут в зависимости от выбранного транспорта. Расстояние до Дубая составляет около 100 километров, до Шарджи – около 80 километров.
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