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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ПВТ ЗАПУСКАЕТСЯ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ


18:01 08.09.2021

Образовательный проект «Информатика без розетки», разработанный в Парке высоких технологий, будут внедрять в детских садах по всей Беларуси.

Как сообщает сайт Парка высоких технологий, программа прошла экспертизу и получила соответствующее одобрение в Министерстве образования.

Участие в проекте в прошедшем учебном году приняли более 2 тысяч детей и 183 педагога из 85 детских садов по всей стране. В 2021/2022 году «Информатика без розетки» придет уже более чем в 200 дошкольных учреждений образования. Основная цель проекта – формирование алгоритмических умений и логического мышления у детей 5-7 лет. Дошкольников учат структурировать информацию и оперировать ей без использования компьютера. Причем занятия проходят в игровой форме.

«Самая первая программа, которую мы разработали больше двух лет назад, больше подошла бы младшим школьникам. Тогда мы думали, что дети в детском саду сядут за парты, будут решать задачки. Но когда приехали в реальную группу и посмотрели, как идет апробация программы, стало понятно, что в пятилетнем возрасте все-таки единственный доступный метод обучения – игровой. Поэтому сегодня вся программа проекта «Информатика без розетки», которая внедряется в дошкольных учреждениях, строится на игровой деятельности, – отметил заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич. – Сложные продукты никогда не делаются в одиночку. Рынок труда требует навыков коммуникации и умения работать в команде. Поэтому большинство игр в программе – командные. «Информатика без розетки» нацелена не только на развитие так называем hard skills, но и soft skills».

Особое внимание уделяется и качеству подготовки педагогов. В августе для воспитателей, пожелавших присоединиться к проекту, было организовано обучение в рамках бесплатного онлайн-курса «Информатика без розетки: для начинающих». Более 2,5 тыс. слушателей зарегистрировались на курс, порядка тысячи – успешно справились с программой и получили сертификаты.
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