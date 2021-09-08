11 сентября 2021 г. в Гомеле в рамках проведения Дня города состоится Республиканский фестиваль арбуза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на Фестивале планируется выставка разнообразных сортов и гибридов бахчевых и овощных культур, демонстрация крупноплодных плодов арбуза весом 25-30 кг и тыквы 400-500 кг, демонстрация художественной резьбы по арбузу (карвинг); дегустация представленных сортов и гибридов бахчевых культур.

Кроме того, организуются стендовый показ технологий возделывания и применение органоминеральных удобрений для некорневой подкормки бахчевых культур и продажи для населения высококачественной продукции бахчевых культур отечественного производства фермерскими хозяйствами.

Помимо этого, на фестивале запланированы консультации и предоставление информационного материала для населения по технологиям возделывания бахчевых культур учеными и специалистами.

Для участия в фестивале приглашены руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, которые выращивают арбузы в республике, научных и других организаций, а также организаций сферы торговли и услуг.