Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «МАКЕЙ» презентовало новую коллекцию аксессуаров FLEUR.

Как сообщает сайт СЭЗ, брендовая продукция уже доступна к покупке в магазинах франшизы.

Новая коллекция отличается особыми текстильными ощущениями и уникальным 3D-паттерном. На сайте компании представлен полный ассортимент продукции, которую можно сразу оформить для покупки. Встроенный фильтр позволяет выбрать подходящий аксессуар или подарок по назначению, коллекции, типу и другим параметрам.

ООО «Макей» зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны в 2008 году и расположено в индустриальном парке в Гродно. Семейный бренд насчитывает уже более 60 магазинов, большая часть из которых работает через франшизу. Компания предлагает комплексную поддержку в создании бизнеса с минимальными вложениями и высокой доходностью от 1500 рублей в месяц.