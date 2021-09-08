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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПРОДУКЦИИ
17:26 08.09.2021
Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «МАКЕЙ» презентовало новую коллекцию аксессуаров FLEUR.
Как сообщает сайт СЭЗ, брендовая продукция уже доступна к покупке в магазинах франшизы.
Новая коллекция отличается особыми текстильными ощущениями и уникальным 3D-паттерном. На сайте компании представлен полный ассортимент продукции, которую можно сразу оформить для покупки. Встроенный фильтр позволяет выбрать подходящий аксессуар или подарок по назначению, коллекции, типу и другим параметрам.
ООО «Макей» зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны в 2008 году и расположено в индустриальном парке в Гродно. Семейный бренд насчитывает уже более 60 магазинов, большая часть из которых работает через франшизу. Компания предлагает комплексную поддержку в создании бизнеса с минимальными вложениями и высокой доходностью от 1500 рублей в месяц.
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