В Витебской области помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, многодетные семьи с детьми школьниками, а их более 10 тысяч (19,8 тыс. детей), получили материальную помощь для подготовки детей к учебному году из средств местного бюджета. На эти цели направлено 1,5 млн рублей.

Малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным, предоставлена государственная адресная социальная помощь. Такую помощь получили 682 семьи (1569 детей) на сумму 679,3 тыс. рублей.

Родителям школьников помощь оказана по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или нанимателей. По месту работы помощь получили 7 тыс. семей (11,7 тыс. детей) на сумму 726,4 тыс. рублей.

Около 700 семей (1,6 тыс. детей) получили помощь от общественных объединений и организаций, гуманитарную, благотворительную на сумму 106,7 тыс. рублей.