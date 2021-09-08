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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
16:56 08.09.2021
Национальный стенд Беларуси представлен на Международном форуме-выставки ОТДЫХ Leisure 2021, который проходит 7-9 сентября в Москве.
Беларусь представляет государственное учреждение «Национальное агентство по туризм», Управление спорта и туризма Минского, Гродненского, Гомельского и Брестского облисполкомов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, Брестскую область презентует Национальный парк «Беловежская пуща», Брестагроздравница, санатории «Ружанский», «Чабарок», «Надзея» и гостиница «Эрмитаж».
Минскую область представляют санатории «Криница», «Журавушка», «Белая Русь», «Нарочанка» и УП «Санаторий Приморский».
Гродненскую область представляют санатории «Радуга», «Энергетик», «Жемчужина», ООО «Эксперттур», ООО «ЛеМиГрупп», ЧТУП «Студия отдыха».
Гомельская область представлена ЦОР Жлобина, санаториями: «Машиностроитель», «Золотые пески», «Приднепровский», «Серебряные ключи».
ОТДЫХ Leisure – легендарное событие для всей туристической отрасли России, которое традиционно в ежегодном формате объединяет туристическое сообщество, несмотря на пандемию и закрытые границы.
Форум-выставка является аккумулятором основных актуальных мировых трендов, площадкой для их формирования в диалоге власти и бизнеса, а также отражает настроение туристской отрасли в России. ОТДЫХ Leisure в этом году проходит под девизом года We Will Rock Tourism, что дает определенный настрой профессиональным участникам и перекликается с революционными темами, заявленными в деловой программе форума.
ОТДЫХ Leisure ежегодно объединяет на своей масштабной площадке лидеров рынка, зарубежные и российские государственные структуры, отраслевые ассоциации и объединения, оказывающие глобальное влияние на туристическую отрасль России и мировой сектор туризма.
Активную официальную поддержку ОТДЫХ Leisure с участием в деловой программе форума оказывают такие структуры как Всемирная туристская организация (UNWTO), правительство Российской Федерации, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Торгово-промышленная палата России, АТОР, РСТ, РГА.
В этом году осенний форум-выставка по туризму вновь проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». На площадке ОТДЫХ Leisure 2021 свои стенды представят более 400 компаний из 16 стран мира и 50 регионов России.
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