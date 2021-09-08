Национальный стенд Беларуси представлен на Международном форуме-выставки ОТДЫХ Leisure 2021, который проходит 7-9 сентября в Москве.

Беларусь представляет государственное учреждение «Национальное агентство по туризм», Управление спорта и туризма Минского, Гродненского, Гомельского и Брестского облисполкомов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, Брестскую область презентует Национальный парк «Беловежская пуща», Брестагроздравница, санатории «Ружанский», «Чабарок», «Надзея» и гостиница «Эрмитаж».

Минскую область представляют санатории «Криница», «Журавушка», «Белая Русь», «Нарочанка» и УП «Санаторий Приморский».

Гродненскую область представляют санатории «Радуга», «Энергетик», «Жемчужина», ООО «Эксперттур», ООО «ЛеМиГрупп», ЧТУП «Студия отдыха».

Гомельская область представлена ЦОР Жлобина, санаториями: «Машиностроитель», «Золотые пески», «Приднепровский», «Серебряные ключи».

ОТДЫХ Leisure – легендарное событие для всей туристической отрасли России, которое традиционно в ежегодном формате объединяет туристическое сообщество, несмотря на пандемию и закрытые границы.

Форум-выставка является аккумулятором основных актуальных мировых трендов, площадкой для их формирования в диалоге власти и бизнеса, а также отражает настроение туристской отрасли в России. ОТДЫХ Leisure в этом году проходит под девизом года We Will Rock Tourism, что дает определенный настрой профессиональным участникам и перекликается с революционными темами, заявленными в деловой программе форума.

ОТДЫХ Leisure ежегодно объединяет на своей масштабной площадке лидеров рынка, зарубежные и российские государственные структуры, отраслевые ассоциации и объединения, оказывающие глобальное влияние на туристическую отрасль России и мировой сектор туризма.

Активную официальную поддержку ОТДЫХ Leisure с участием в деловой программе форума оказывают такие структуры как Всемирная туристская организация (UNWTO), правительство Российской Федерации, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Торгово-промышленная палата России, АТОР, РСТ, РГА.

В этом году осенний форум-выставка по туризму вновь проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». На площадке ОТДЫХ Leisure 2021 свои стенды представят более 400 компаний из 16 стран мира и 50 регионов России.