Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 сентября 2021 года выросло до 495,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 495 тыс. 578 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 486 тыс. 734 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1486 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1760 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 21 тыс. 970 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 943 тыс. 649 тестов.

Более 1 722 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 430 000 человек прошли полный курс вакцинации.