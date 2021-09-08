80,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области в январе-июле 2021 года применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от данной категории плательщиков увеличились на 16,7%, или на 11,5 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля этих поступлений составила 8,2%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24,8 тыс. (59,6% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,0 тыс. (38,8% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,8 тыс. (71,8%).