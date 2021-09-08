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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ НА 16,7%
15:10 08.09.2021
80,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области в январе-июле 2021 года применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от данной категории плательщиков увеличились на 16,7%, или на 11,5 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля этих поступлений составила 8,2%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24,8 тыс. (59,6% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,0 тыс. (38,8% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,8 тыс. (71,8%).
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