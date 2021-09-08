ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ НА 16,7%


15:10 08.09.2021

80,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области в январе-июле 2021 года применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от данной категории плательщиков увеличились на 16,7%, или на 11,5 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля этих поступлений составила 8,2%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 24,8 тыс. (59,6% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,0 тыс. (38,8% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,8 тыс. (71,8%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2021
валюта курс
EUR 2.9894
USD 2.5179
RUB 3.4400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9820 -0.0074
USD 2.5194 +0.0015
RUB 3.4304 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9750 2.9790
USD 2.5130 2.5190
RUB 3.4220 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 86.7000 87.0500
USD/RUB 73.3000 73.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте