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ЭКОНОМИКА РБ
В СЕНТЯБРЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТКАХ АВТОДОРОГ М-10 И Р-8
14:27 08.09.2021
В сентябре изменяется организация дорожного движения на участках автодорог М-10 и Р-8. Об этом сообщает Минтранс Беларуси со ссылкой на РУП "Минскавтодор-Центр".
"...в сентябре 2021 года изменяется организация дорожного движения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия - Гомель - Кобрин" на 189 км и на участке автомобильной дороги Р-8 "Лунинец- Пинск" на 48 км в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.
В ведомстве приносят извинения за причиненные неудобства и просят заранее планировать маршрут поездки.
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