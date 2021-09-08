В сентябре изменяется организация дорожного движения на участках автодорог М-10 и Р-8. Об этом сообщает Минтранс Беларуси со ссылкой на РУП "Минскавтодор-Центр".

"...в сентябре 2021 года изменяется организация дорожного движения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия - Гомель - Кобрин" на 189 км и на участке автомобильной дороги Р-8 "Лунинец- Пинск" на 48 км в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В ведомстве приносят извинения за причиненные неудобства и просят заранее планировать маршрут поездки.