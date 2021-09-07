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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ЗАПУСТИЛА НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ОНЛАЙН-РАСЧЕТОВ


13:51 08.09.2021

Компания А1 предложила своим абонентам новую услугу «А1 кошелек + 150».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пользователям приложения A1 banking в рамках сервиса «А1 кошелек» стали доступны расчеты за любые товары, работы и услуги с помощью электронных денег – без процентов в пределах лимита до 150 рублей и на условиях отсрочки оплаты.

С помощью услуги «А1 кошелек + 150» абоненты А1 могут оплачивать более 60 тыс. товаров и услуг через ЕРИП, а также рассчитываться за топливо в сети АЗС ПО «Белоруснефть».

Услуга «А1 кошелек + 150» доступна абонентам А1, кроме пользователей линейки «Привет». Чтобы воспользоваться ею, не требуется предоставление справок о доходах или посещение офиса А1: подключение услуги производится в мобильном приложении А1 banking. Весь процесс занимает не более 1 минуты: Зарегистрировать аккаунт в приложении A1 banking; кликнуть на «А1 кошелек» в главном меню приложения; выбрать услугу «А1 кошелек + 150» и ознакомиться с условиями и нажмите «Подключить».

Пользоваться предоставленным лимитом можно в течение календарного месяца. До 20 числа следующего месяца абоненту необходимо погасить счет, выставленный к оплате. Сделать это удобнее всего в приложении А1 banking: в нем автоматически доступен номер лицевого счета услуги. Проценты за пользование виртуальными деньгами не начисляются.

До момента отключения услуги «А1 кошелек + 150» лимит по ней в установленном объеме предоставляется 1 числа каждого календарного месяца автоматически. При этом для выбора по-прежнему доступна стандартная услуга «А1 кошелек» с лимитом 100 рублей.
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