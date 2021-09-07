ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОХРАНА ТРУДА - ЗАБОТА ОБЩАЯ» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ


13:24 08.09.2021

Республиканская научно-практическая конференция «Охрана труда - забота общая» 16-17 сентября пройдет в Могилеве.

Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма на одной площадке обсудят представители Министерства труда и социальной защиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, за два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.

В рамках конференции предусмотрено посещение промышленных предприятий Могилева с целью ознакомления с производственными процессами и организацией охраны труда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2021
валюта курс
EUR 2.9894
USD 2.5179
RUB 3.4400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9894 +0.0067
USD 2.5179 +0.0023
RUB 3.4400 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9750 2.9790
USD 2.5130 2.5190
RUB 3.4220 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 86.7000 87.0500
USD/RUB 73.3000 73.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте