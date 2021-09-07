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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОХРАНА ТРУДА - ЗАБОТА ОБЩАЯ» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ
13:24 08.09.2021
Республиканская научно-практическая конференция «Охрана труда - забота общая» 16-17 сентября пройдет в Могилеве.
Вопросы создания здоровых и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма на одной площадке обсудят представители Министерства труда и социальной защиты, органов государственного надзора, руководители и специалисты по охране труда организаций республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, за два дня конференции ее участники ознакомятся с основными направлениями совершенствования законодательства о труде и об охране труда, обсудят подготовленные изменения в Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также поделятся опытом практической работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.
В рамках конференции предусмотрено посещение промышленных предприятий Могилева с целью ознакомления с производственными процессами и организацией охраны труда.
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