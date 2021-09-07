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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 740 ТЫС. РУБЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА НЕДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 17 ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


12:23 08.09.2021

Свыше 740 тыс. рублей экологического налога недоплатили в бюджет 17 субъектов хозяйствования Минской области. Такие нарушения законодательства об обращении с коммунальными отходами выявил областной комитет госконтроля в каждой второй проверенной организации Минщины, оказывающей услуги по теплоснабжению котельными на местных видах топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, основная причина сложившейся ситуации – отсутствие учета фактического объема образовавшейся в топливосжигающих установках золы (отход III класса опасности).

Некоторые организации ЖКХ вывозили золу на полигоны ТКО в мусоровозах вместе с другими отходами жизнедеятельности, указывая в сопроводительных паспортах не III, а IV класс опасности. Это было экономически выгодно для ЖКХ, поскольку ставка налога на отходы III класса опасности выше остальных: в 2020 году она составляла 136,69 рубля (на отходы IV класса – 68,16 рубля, отходы жизнедеятельности человека – 5,39 рубля).

Подобными уловками пользовались не только организации ЖКХ, но и предприятия других сфер деятельности, применяющие топливосжигающие установки для обогрева промышленных объектов. В частности, Столбцовскому лесхозу за захоронение отходов производства было доначислено 36 тыс. рублей экологического налога.

Следует отметить, областной КГК рассчитал суммы экологического налога по каждой организации, исходя из установленных годовых объемов хранения отходов производства и ставок экологического налога.

Кроме того, некоторые организации Минской области в налоговых декларациях (расчетах) по экологическому налогу указали недостоверные сведения об объемах захороненных отходов производства III-IV класса опасности.

Так, с 2019 года Березинское ЖКХ не отражало в госстатотчетности весь объем образовавшейся золы и не платило в бюджет экологический налог за ее захоронение (предприятию начислено к уплате в бюджет 155 тыс. рублей).

По статистическим данным, в 2020 году Вилейское ЖКХ захоронило на полигоне ТКО 207,2 т неопасных отходов, при этом экологический налог оно уплатило лишь за 21,9 т.

Установлено также, что у некоторых организаций завышен годовой норматив образования золы из-за формального проведения инвентаризации объемов образовавшихся отходов производства. В частности, УП «Столбцовское ОКС» был утвержден годовой норматив образования золы на 2019-2021 годы из расчета 0,06 т на тонну использованной древесины вместо 0,006.

По результатам мониторинга нарушителям выданы рекомендации об устранении нарушений и недоработок, а ГО «ЖКХ Минской области» предложено обеспечить контроль за поступлением в бюджет доначисленного экологического налога.

На 31 августа текущего года 15 организаций ЖКХ уплатили в бюджет 513,6 тыс. рублей доначисленного экологического налога и устранили искажения государственной статистической отчетности об обращении с отходами.
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