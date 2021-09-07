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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «БУДПРАГРЭС-2021» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ


12:04 08.09.2021

28-я международная строительная выставка «БУДПРАГРЭС-2021» пройдет 14-17 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20/2. Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, одной из особенностей выставки станет экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям и оборудованию.

Также на площадке будут представлены традиционные разделы: «Строительная техника», «Инструмент в строительстве», «Отделочные материалы» и новые «Дизайн и интерьер», «Проектирование и моделирование», «HI-TECH в архитектуре и строительстве», «Современное печестроение».

На всех разделах выставки можно будет ознакомиться с предложениями отечественных и зарубежных компаний. Профессионалы из разных областей стройотрасли расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в дизайне и архитектуре, интересных интерьерных решениях, отделке и многом другом.

Формат выставки позволит получить максимум пользы и посетителям, и участникам. Информацию о новых предложениях и трендах, нововведениях в законодательстве и других вопросах, касающихся рынка строительства, посетители и экспоненты выставки смогут получить, участвуя в B2B-программах и семинарах.

В текущем году ключевым мероприятием программы станет форум «Инновации в строительстве 2021: технологии, техника, материалы». Мероприятия затронут актуальные для специалистов отрасли темы, среди которых: цифровые инновации в строительстве, BIM-технологии, цифровое производство, применение беспилотных технологий; новое в законодательном регулировании строительной деятельности; современная строительная техника; инновационные строительные материалы и технологии; безопасность и профилактика травматизма; инструменты для оптимизации работы и повышения эффективности управления организацией; кадры, образование и многое другое.

Дизайнеров интерьера и всех, кто интересуется модными тенденциями, соберет форум «Дни дизайна в Беларуси».

Известные специалисты проведут лекции, мастер-классы, презентации, круглые столы. Будет работать мастерская по разработке дизайн-проектов, где желающие получат бесплатные консультации и смогут выбрать дизайнера своего жилья.

К слову, участие в мероприятиях форума будет полезно не только ценной информацией о новых подходах в дизайне. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект, составленный с учетом последних трендов. Профессионалы учтут не только предпочтения посетителей, но и финансовые возможности. При этом свой идеальный вариант проекта можно будет получить совершенно бесплатно.

В числе предприятий, принимающих участие в выставке: ГП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Керамика», ОАО «Радошковичский керамический завод», РУП «Белтелеком» и другие.

Организатор – выставочная компания «Минскэкспо» при поддержке Белорусского союза строителей.
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