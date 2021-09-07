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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРЕХОД ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТРЕБОВАНИЯ СТБ ISO 45001-2020 В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИТСЯ 30 СЕНТЯБРЯ
11:37 08.09.2021
30 сентября 2021 г. в Беларуси, как и во всем мире, завершается срок перехода организаций на требования СТБ ISO 45001-2020.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, более 1200 отечественных организаций пищевой, строительной, транспортной, лесной отраслей и других отраслей уже подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям СТБ ISO 45001-2020.
Ознакомиться с алгоритмом перехода на СТБ ISO 45001-2020, ознакомиться с его требованиями и их практической реализацией, можно на вебинаре 9 сентября 2021 г., который проводит БелГИСС.
СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», идентичный международному стандарту ISO 45001:2018, введен в действие в Беларуси с мая 2020 г.
Он концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.
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