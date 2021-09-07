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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА БОЛЕЕ 20 ТОНН ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ
11:08 08.09.2021
Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии облицовочных плит, которая следовала из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проверке представленных к таможенному контролю документов установлено, что реальная стоимость товара в полтора раза выше заявленной перевозчиком. Соответственно, подлежащие уплате таможенные платежи были бы занижены на 7 тыс. белорусских рублей.
Общая стоимость облицовочных плит, перемещаемых с занижением стоимости, составила порядка 85 тыс. белорусских рублей.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. На транспортное средство перевозчика в счет обеспечения штрафа, а его размер может составить до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара, наложен арест.
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