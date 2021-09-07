Минский автомобильный завод представил новинки техники на открывшейся 7 сентября 2021 года в Москве выставке коммерческого транспорта Comtrans.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гостям представлены последние модели грузовой, самосвальной, специальной и пассажирской техники, а центральное место экспозиции занял мощный спортивный грузовик, в конце июля вернувшийся с ралли-рейда «Шелковый путь» с серебряной наградой.

Линейка магистральников представлена двумя тягачами минского производства, причем один из них – на газомоторном топливе.

Минский автозавод привез в Москву электробус МАЗ 303Е10, представляющий собой третье поколение пассажирской техники белорусского автофлагмана. Данный электробус является инновационным пассажирским транспортным средством, которое одновременно объединяет в себе преимущества как автобуса, так и троллейбуса.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, установленные на МАЗ 303Е10, отличаются высокой удельной емкостью в 412 А.ч. и долгим сроком службы. В целом, расчетный запас хода электробуса составляет 300 км, что позволяет объехать целый город. Теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления, USB-порты для зарядки смартфонов, электрическая выдвижная аппарель для маломобильных групп населения, электролюки, кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев, и подсветка, которая может быть разной – «холодной» утром и «теплой».