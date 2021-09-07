В концерне «Беллесбумпром» выстроена системная работа по развитию цифровизации предприятий отрасли. Это отметил в своем докладе на семинаре по цифровой трансформации предприятий промышленности председатель концерна Михаил Касько.

Он отметил, что в системе концерна реализуется уже третий годовой план мероприятий по цифровой трансформации организаций отрасли.

Ежегодно предусмотрена реализация мероприятий по пяти основным направлениям: важнейшее из них - внедрение и развитие автоматизированных информационных систем управления предприятием и технологическими процессами (ERP-систем и MES-систем); также это модернизация локальных вычислительных сетей, замена серверного и иного оборудования с учетом требований внедряемых информационных систем управления; развитие электронного документооборота, как внутреннего, так и межведомственного; также актуальное на сегодня для системы продаж направление – развитие интернет-ресурсов; отдельным блоком стоят мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

С учетом предназначения процессы внедрения ERP-систем в концерне идут в 22 организациях. Есть организации – лидеры, которые больше продвинулись уже в практической реализации проектов, такие как «ЗОВ-ЛенЕвромебель», «Ивацевичдрев», Светлогорский ЦКК и другие. Много предприятий внедрили по уж по несколько модулей автоматизированных систем и сейчас работают над их дополнением. Холдинг «Белорусские обои» в настоящее время работает над техническим заданием ERP-системы для управления введенным в эксплуатацию производством мелованных и немелованных видов картона.

Михаил Касько акцентировал внимание на том, что создание автоматизированных информационных систем управления предприятием и технологическими процессами - это основное направление, которое отрасль реализует в концепции четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».

В системе концерна определены базовые предприятия по развитию цифровой трансформации по видам производства. В деревообрабатывающем и мебельном производстве – это ОАО «Ивацевичдрев», в целлюлозно-бумажном – ОАО «Светлогорский ЦКК». Указанные предприятия являются своеобразными центрами компетенций, чей опыт и наработки служат основой для последующей реализации проектов цифровой трансформации на иных предприятиях концерна.

Наряду с внедрением ERP-систем, в концерне ведется системная работа по внедрению иных цифровых решений. В частности, в текущем году введена в эксплуатацию отраслевая информационную систему свода бухгалтерских балансов с последующим сводом статистических данных организаций концерна. Администратором системы является аппарат концерна, пользователями – все подведомственные организации. Каждая организация имеет защищенный доступ к своему сегменту системы для ввода и хранения данных. Свод данных по отрасли производится автоматически, система позволяет получать различные виды отчетов и аналитической информации. Вся база данных хранится на выделенном защищенном сервере beCloud.

Также в текущем году обеспечено внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней в организациях, ведущих заготовку древесины (15 организаций). Обучены специалисты, в том числе в аппарате концерна, совершена регистрация в системе и закуплено необходимое оборудование.

В настоящее время в концерне также ведется работа над внедрением Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Уже оборудовано более 40 специализированных рабочих мест, в том числе 2 в аппарате концерна, со считывателем биометрических документов - ID-карт. Ставится задача до конца года внедрить систему в большинстве организаций концерна.

Еще одно направление - внедрение систем электронного документооборота. Сегодня это один из актуальнейших вопросов в части совершенствования (оптимизации) процессов управления, хранения и защиты информации, да и просто очевидное требование к работе в современных условиях глобальной цифровизации. В аппарате концерна такая система эксплуатируется давно и активно внедряется в подведомственных организациях, в том числе в комплексе с ERP-системами.

Что касается развития интернет-ресурсов в системе концерна, то это в первую очередь электронная торговля, создание интернет-магазинов и продвижение брендов и товаров в социальных сетях. Сегодня уже все мебельные предприятия концерна имеют собственные Интернет-магазины, их востребованность планомерно растет и дает хороший плюс в торговле. Холдинг «Белорусские обои» успешно работает на площадке Интернет-магазина «21 век». Объем продаж обойной продукции через Интернет также постоянно растет.

В вопросах информационной безопасности в первую очередь сделан упор на разработку и принятие соответствующих внутренних нормативных актов во всех организациях концерна, в которых закреплен регламент работы с информационными ресурсами, в сети Интернет, средства технической и криптографической защиты информации, вопросы доступа к информационным системам и персональной ответственности руководителей, администраторов и пользователей систем, баз данных и иной служебной информации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, семинар прошел на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» под руководством заместителя премьер-министра Юрия Назарова с участием руководителей ряда министерств, ведомств и промышленных предприятий республики.