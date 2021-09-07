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ЭКОНОМИКА РБ


ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТА «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ОБСУДИЛИ В МИНЭКОНОМИКИ


10:00 08.09.2021

Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 7 сентября 2021 года встретилась с генеральным директором ООО «Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок» (ООО «КБВАЦИР») Ли Пином.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники обсудили направления развития сотрудничества Республики Беларусь с ООО «КБВАЦИР». Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации ряда инициатив на территории страны по коммерциализации научно-технических разработок, а также предложила проработать возможность создания демонстрационных зон инноваций и предпринимательства.

ООО «КБВАЦИР» зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка «Великий камень» 21 декабря 2018 г. с проектом «Создание Китайско-белорусского Высокотехнологичного аэрокосмического центра исследований и разработок в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Инициатор создания резидента – Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC – China Aerospace Science and Technology Corporation). Учредители резидента: ООО «Сианьская компания авиакосмического двигателя», ООО «Сианьская авиакосмическая технологическая индустриальная компания», «Пекинский исследовательский институт аэрокосмического движения», «Пекинский исследовательский институт аэрокосмических испытаний», «Шанхайский научно-исследовательский институт по космическим двигательным установкам», «Сианьский аэрокосмический технологический институт динамического испытания», «Сианьский институт аэрокосмических двигательных установок».
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