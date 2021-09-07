Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работник предприятия электросвязи обманным способом заключал договоры на оказание услуг от имени своей родственницы. При этом он заведомо знал, что она не будет выполнять какие-либо обязательства.

Подозреваемый составлял акты об оказанных услугах с недостоверными сведениями, которые передавал в бухгалтерию для их оплаты. В результате он завладел деньгами предприятия электросвязи на сумму свыше 14 тыс. рублей.

Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.