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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА МИНСКА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
09:38 08.09.2021
Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работник предприятия электросвязи обманным способом заключал договоры на оказание услуг от имени своей родственницы. При этом он заведомо знал, что она не будет выполнять какие-либо обязательства.
Подозреваемый составлял акты об оказанных услугах с недостоверными сведениями, которые передавал в бухгалтерию для их оплаты. В результате он завладел деньгами предприятия электросвязи на сумму свыше 14 тыс. рублей.
Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску.
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