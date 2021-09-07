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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАН ФОНД ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЛУЧАЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
09:26 08.09.2021
В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, фонд создан в целях социальной защиты и материальной поддержки работников здравоохранения, независимо от формы собственности, являющихся членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения, пострадавших от противоправных действий других лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также оказывающих медицинскую помощь в условиях профессиональных рисков.
Соответствующее Положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из данного Фонда, разработано отраслевым профсоюзом и утверждено на заседании президиума Республиканского комитета БПРЗ.
Также для обеспечения представления и защиты прав и интересов работников, допустившим профессиональные ошибки, в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, в Положении прописан порядок и размер предоставления единовременных выплат и указаны случаи, когда такие выплаты не производятся. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника здравоохранения.
Размеры единовременной выплаты установлен в диапазоне от 300 рублей, если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и до максимальных 5 тысяч рублей – в случае гибели (смерти) работника.
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