Во всех регионах Беларуси служба занятости содействовала молодежи с рабочими местами во время летних каникул.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в этом году за июнь-август трудоустроено более 27 тыс. учащихся и студентов.

Молодежи предлагалась работа по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции и др.

С целью организации временной трудовой занятости учащихся и студентов в летний период службой занятости заключено 1,9 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места в летний период 23,3 тыс. учащимся.

К летнему периоду служба занятости сформировала перечни организаций, готовых в июне-августе принимать на работу молодежь. В основном среди вакансий числились упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов, рабочие зеленого строительства.

Перечень организаций еженедельно актуализировался специалистами службы занятости и размещался на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти.

В июне-августе за счет средств нанимателей трудоустроено 3,9 тыс. молодых людей.