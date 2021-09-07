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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА ЛЕТО ТРУДОУСТРОЕНО БОЛЕЕ 27 ТЫС. УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
18:12 07.09.2021
Во всех регионах Беларуси служба занятости содействовала молодежи с рабочими местами во время летних каникул.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в этом году за июнь-август трудоустроено более 27 тыс. учащихся и студентов.
Молодежи предлагалась работа по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции и др.
С целью организации временной трудовой занятости учащихся и студентов в летний период службой занятости заключено 1,9 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места в летний период 23,3 тыс. учащимся.
К летнему периоду служба занятости сформировала перечни организаций, готовых в июне-августе принимать на работу молодежь. В основном среди вакансий числились упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов, рабочие зеленого строительства.
Перечень организаций еженедельно актуализировался специалистами службы занятости и размещался на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти.
В июне-августе за счет средств нанимателей трудоустроено 3,9 тыс. молодых людей.
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