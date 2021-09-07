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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В 40 МАГАЗИНАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:57 07.09.2021
Работники Комитета госконтроля Гродненской области выявили факты завышения цен на социально значимые товары в 40 торговых объектах региона - практически в каждом втором магазине, где проводился мониторинг соблюдения дисциплины цен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, превышение максимально допустимых уровней торговых надбавок установлено в основном в магазинах шаговой доступности. Так, в Ошмянском районе в частном магазине торговые надбавки на детское питание были завышены на 65%, пшеничную муку – на 43%, макаронные изделия – на 41.
Нарушения порядка формирования цен зафиксированы в Островецком, Зельвенском, Слонимском и Щучинском районах.
Торговые организации оперативно устранили выявленные нарушения – цены на товары приведены в соответствие с требованиями законодательства.
С начала 2021 года по результатам мониторингов, проведенных работниками областного комитета госконтроля, субъекты хозяйствования снизили цены на 200 социально значимых товаров.
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