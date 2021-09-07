«Школы юных БГУ» открывают новый образовательный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, их деятельность направлена на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентационную работу с абитуриентами и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения.

Всего запланирована работа 18 предметных школ.

Учащихся 5-11 классов ждут в школах «Юного химика» при химическом факультете и «Квант БГУ» при физическом факультете.

Филологический факультет приглашает учеников 7-11 классов в «Школу юного филолога», где можно улучшить свои знания в области иностранных языков, познакомиться с основами теории литературы и фольклористики, изучить культуру разных стран.

Углубить знания по «истории» и подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах школьникам помогут преподаватели «Школы юного историка» при историческом факультете.

Для учащихся 8-11 классов организуют «Школу юных географов, геологов, краеведов» на факультете географии и геоинфоматики и «Школу юных экономистов» при экономическом факультете.

На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти «Школу юного математика». Для школьников 7-11 классов и студентов вузов будет функционировать «Академия веб-образования». Здесь ребята научатся основам дизайна и проектирования сайтов, разработки мобильных приложений и др. Кроме того, в «Дистанционной математической школе» участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к математическим состязаниям различного уровня.

Учащихся 9-11 классов приглашают развить навыки медиаспециалиста в «Школе молодого журналиста» при факультете журналистики. В «Школе юного биолога» на биологическом факультете ребята на повышенном уровне пройдут учебный предмет «биология» и подготовятся к олимпиадам.

Познакомиться с историей духовной культуры и развить навыки критического мышления приглашают в «Школу юного философа ПАЙДЕЙЯ» при факультете философии и социальных наук. Учебный центр БГУ «Шаг в будущее» Центра информационных ресурсов и коммуникаций поможет будущим абитуриентам в подготовке к поступлению на специальности IT-сферы.

На ФМО у старшеклассников есть возможность пройти обучение в школах будущего логиста-международника, будущего таможенника и экономиста-международника.

Также для учеников выпускных классов будет работать при факультете радиофизики и компьютерных технологий «Школа радиофизика».

«ЮНИ-Центр-XXI» ФПМИ для учащихся 1-11 классов организует очные и очно-заочные «Школы юных математиков и информатиков».