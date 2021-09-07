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ЭКОНОМИКА РБ
«ШКОЛЫ ЮНЫХ БГУ» ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
17:03 07.09.2021
«Школы юных БГУ» открывают новый образовательный сезон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, их деятельность направлена на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентационную работу с абитуриентами и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения.
Всего запланирована работа 18 предметных школ.
Учащихся 5-11 классов ждут в школах «Юного химика» при химическом факультете и «Квант БГУ» при физическом факультете.
Филологический факультет приглашает учеников 7-11 классов в «Школу юного филолога», где можно улучшить свои знания в области иностранных языков, познакомиться с основами теории литературы и фольклористики, изучить культуру разных стран.
Углубить знания по «истории» и подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах школьникам помогут преподаватели «Школы юного историка» при историческом факультете.
Для учащихся 8-11 классов организуют «Школу юных географов, геологов, краеведов» на факультете географии и геоинфоматики и «Школу юных экономистов» при экономическом факультете.
На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти «Школу юного математика». Для школьников 7-11 классов и студентов вузов будет функционировать «Академия веб-образования». Здесь ребята научатся основам дизайна и проектирования сайтов, разработки мобильных приложений и др. Кроме того, в «Дистанционной математической школе» участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к математическим состязаниям различного уровня.
Учащихся 9-11 классов приглашают развить навыки медиаспециалиста в «Школе молодого журналиста» при факультете журналистики. В «Школе юного биолога» на биологическом факультете ребята на повышенном уровне пройдут учебный предмет «биология» и подготовятся к олимпиадам.
Познакомиться с историей духовной культуры и развить навыки критического мышления приглашают в «Школу юного философа ПАЙДЕЙЯ» при факультете философии и социальных наук. Учебный центр БГУ «Шаг в будущее» Центра информационных ресурсов и коммуникаций поможет будущим абитуриентам в подготовке к поступлению на специальности IT-сферы.
На ФМО у старшеклассников есть возможность пройти обучение в школах будущего логиста-международника, будущего таможенника и экономиста-международника.
Также для учеников выпускных классов будет работать при факультете радиофизики и компьютерных технологий «Школа радиофизика».
«ЮНИ-Центр-XXI» ФПМИ для учащихся 1-11 классов организует очные и очно-заочные «Школы юных математиков и информатиков».
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