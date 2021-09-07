ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«ШКОЛЫ ЮНЫХ БГУ» ОТКРЫВАЮТ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН


17:03 07.09.2021

«Школы юных БГУ» открывают новый образовательный сезон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, их деятельность направлена на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентационную работу с абитуриентами и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения.

Всего запланирована работа 18 предметных школ.

Учащихся 5-11 классов ждут в школах «Юного химика» при химическом факультете и «Квант БГУ» при физическом факультете.

Филологический факультет приглашает учеников 7-11 классов в «Школу юного филолога», где можно улучшить свои знания в области иностранных языков, познакомиться с основами теории литературы и фольклористики, изучить культуру разных стран.

Углубить знания по «истории» и подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах школьникам помогут преподаватели «Школы юного историка» при историческом факультете.

Для учащихся 8-11 классов организуют «Школу юных географов, геологов, краеведов» на факультете географии и геоинфоматики и «Школу юных экономистов» при экономическом факультете.

На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти «Школу юного математика». Для школьников 7-11 классов и студентов вузов будет функционировать «Академия веб-образования». Здесь ребята научатся основам дизайна и проектирования сайтов, разработки мобильных приложений и др. Кроме того, в «Дистанционной математической школе» участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к математическим состязаниям различного уровня.

Учащихся 9-11 классов приглашают развить навыки медиаспециалиста в «Школе молодого журналиста» при факультете журналистики. В «Школе юного биолога» на биологическом факультете ребята на повышенном уровне пройдут учебный предмет «биология» и подготовятся к олимпиадам.

Познакомиться с историей духовной культуры и развить навыки критического мышления приглашают в «Школу юного философа ПАЙДЕЙЯ» при факультете философии и социальных наук. Учебный центр БГУ «Шаг в будущее» Центра информационных ресурсов и коммуникаций поможет будущим абитуриентам в подготовке к поступлению на специальности IT-сферы.

На ФМО у старшеклассников есть возможность пройти обучение в школах будущего логиста-международника, будущего таможенника и экономиста-международника.

Также для учеников выпускных классов будет работать при факультете радиофизики и компьютерных технологий «Школа радиофизика».

«ЮНИ-Центр-XXI» ФПМИ для учащихся 1-11 классов организует очные и очно-заочные «Школы юных математиков и информатиков».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2021
валюта курс
EUR 2.9827
USD 2.5156
RUB 3.4479
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9894 +0.0067
USD 2.5179 +0.0023
RUB 3.4400 -0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9840 2.9890
USD 2.5140 2.5190
RUB 3.4270 3.4390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.9000 87.2000
USD/RUB 73.1700 73.4700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте