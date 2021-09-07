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ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» ВЫЯВЛЕНЫ В СЛОНИМСКОМ РАЙОНЕ
15:07 07.09.2021
Почти 23 тыс. рублей налогов в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения недоплатили коммерсанты, организовавшие деревообрабатывающее производство в Слонимском районе. Нарушения законодательства выявили работники межрайонного отдела финансовых расследований и Комитета госконтроля Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2018 году житель Гродно, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приступил к реализации проекта по организации в сельской местности деревообрабатывающего производства на базе неиспользуемых зданий и сооружений, переданных ему в аренду местным исполкомом. Был проведен комплекс работ по приведению в порядок территории, возведению ограждения, сооружений для складирования и хранения пиломатериалов и сырья, монтажу и запуску оборудования. Впоследствии здесь открылось общество с ограниченной ответственностью.
Как выяснилось при проведении мониторинга, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО, являющийся руководителем коммерческой структуры, не в полном объеме уплачивали подоходный налог и взносы в ФСЗН. Установлено, что несколько человек работали на лесопилке без оформления трудовых отношений и получали «серую» заработную плату. Другим работникам, которые официально состояли в штате коммерческого предприятия, платили зарплату по ведомости в минимальном размере и доплачивали наличными «в конверте».
Так, в ООО работали не менее 7 человек, из них только 2 – трудоустроены официально, а у индивидуального предпринимателя – 13 человек, из которых 2 – с оформлением трудовых отношений.
По результатам мониторинга общая сумма обязательных платежей (подоходного налога и взносов в ФСЗН), которые индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью должны возместить в бюджет и ФСЗН, составила почти 23 тыс. рублей.
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