Почти 23 тыс. рублей налогов в бюджет и обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения недоплатили коммерсанты, организовавшие деревообрабатывающее производство в Слонимском районе. Нарушения законодательства выявили работники межрайонного отдела финансовых расследований и Комитета госконтроля Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2018 году житель Гродно, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приступил к реализации проекта по организации в сельской местности деревообрабатывающего производства на базе неиспользуемых зданий и сооружений, переданных ему в аренду местным исполкомом. Был проведен комплекс работ по приведению в порядок территории, возведению ограждения, сооружений для складирования и хранения пиломатериалов и сырья, монтажу и запуску оборудования. Впоследствии здесь открылось общество с ограниченной ответственностью.

Как выяснилось при проведении мониторинга, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО, являющийся руководителем коммерческой структуры, не в полном объеме уплачивали подоходный налог и взносы в ФСЗН. Установлено, что несколько человек работали на лесопилке без оформления трудовых отношений и получали «серую» заработную плату. Другим работникам, которые официально состояли в штате коммерческого предприятия, платили зарплату по ведомости в минимальном размере и доплачивали наличными «в конверте».

Так, в ООО работали не менее 7 человек, из них только 2 – трудоустроены официально, а у индивидуального предпринимателя – 13 человек, из которых 2 – с оформлением трудовых отношений.

По результатам мониторинга общая сумма обязательных платежей (подоходного налога и взносов в ФСЗН), которые индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью должны возместить в бюджет и ФСЗН, составила почти 23 тыс. рублей.