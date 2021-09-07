ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИП ПОСТУПИЛО 43,6 МЛН РУБЛЕЙ

14:34 07.09.2021 43,6 млн рублей внесли в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-июль 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доля поступлений в бюджете области составила 4,4%. Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 23,8 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,0 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 5,9 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 5,9 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 3,7 млн рублей.