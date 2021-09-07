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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИП ПОСТУПИЛО 43,6 МЛН РУБЛЕЙ
14:34 07.09.2021
43,6 млн рублей внесли в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-июль 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доля поступлений в бюджете области составила 4,4%.
Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 23,8 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,0 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 5,9 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 5,9 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 3,7 млн рублей.
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