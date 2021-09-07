Департаментом государственной инспекции труда в ходе уборочной кампании при проведении надзорных мероприятий с 1 июля текущего года в 133 сельхозорганизациях пресечено свыше 3 тыс. нарушений требований охраны труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из-за нарушений требований эксплуатации производственного оборудования, которые могли привести к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась до устранения нарушений требований безопасности работа 239 машин и механизмов, а также 12 производственных участков.

По требованию государственных инспекторов из-за неприменения необходимых средств индивидуальной защиты, непрохождения медицинских осмотров, обучения и инструктажей по охране труда временно отстранялись от работы 611 работников до устранения выявленных нарушений.

За допущенные нарушения оштрафовано 51 должностное лицо сельскохозяйственных организаций, 27 работникам – вынесены предупреждения.

В целях профилактики травмирования работников, оказания практической помощи в обеспечении охраны труда мобильными группами обследовано 747 сельскохозяйственных организаций и рекомендовано устранить свыше 10 тыс. нарушений требований безопасности. Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 376 машин и механизмов и 13 производственных участков, отстранялись от работы 718 работников.