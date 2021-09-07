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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 50 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА
13:36 07.09.2021
Департаментом государственной инспекции труда в ходе уборочной кампании при проведении надзорных мероприятий с 1 июля текущего года в 133 сельхозорганизациях пресечено свыше 3 тыс. нарушений требований охраны труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из-за нарушений требований эксплуатации производственного оборудования, которые могли привести к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась до устранения нарушений требований безопасности работа 239 машин и механизмов, а также 12 производственных участков.
По требованию государственных инспекторов из-за неприменения необходимых средств индивидуальной защиты, непрохождения медицинских осмотров, обучения и инструктажей по охране труда временно отстранялись от работы 611 работников до устранения выявленных нарушений.
За допущенные нарушения оштрафовано 51 должностное лицо сельскохозяйственных организаций, 27 работникам – вынесены предупреждения.
В целях профилактики травмирования работников, оказания практической помощи в обеспечении охраны труда мобильными группами обследовано 747 сельскохозяйственных организаций и рекомендовано устранить свыше 10 тыс. нарушений требований безопасности. Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 376 машин и механизмов и 13 производственных участков, отстранялись от работы 718 работников.
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