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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1419 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ


12:57 07.09.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 сентября 2021 года выросло до 493,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 493 тыс. 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 485 тыс. 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1136 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3859 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1419 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 063 теста. Всего в стране проведено 7 млн 921 тыс. 679 тестов.
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